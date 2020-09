Australische media halen journalisten terug uit China IB

08 september 2020

03u39

Bron: ANP 0 Australische media hebben twee journalisten die in China waren gestationeerd haastig terug naar huis gehaald. Dat meldt de Australische publieke omroep ABC. De beslissing is genomen nadat de verslaggevers door de Chinese politie waren opgeroepen voor verhoor.

De teruggehaalde journalisten zijn een correspondent van de ABC in Peking en een correspondent van de Australian Financial Review in Shanghai. Zij namen maandagavond het vliegtuig naar het Australische Sydney nadat ze al individueel waren ondervraagd door het Chinese ministerie van Veiligheid.

De twee zochten bescherming bij de ambassade in Peking en het consulaat in Shanghai terwijl Australische diplomaten met de Chinese autoriteiten onderhandelden over een veilig vertrek uit China.

Vorige week werd bekend dat de Chinese autoriteiten sinds medio augustus de Australische journaliste Cheng Lei vasthouden. Waarom de voormalig medewerker van de Engelstalige Chinese staatszender CGTN is vastgezet, is niet duidelijk.

Verslechterde relatie

De betrekkingen tussen China en Australië zijn verslechterd nadat de Australische premier Scott Morrison opriep tot een internationaal onderzoek naar de oorsprong van het coronavirus. Ook heeft Australië de Chinese telecomgigant Huawei uitgesloten van deelname aan de 5G-uitrol en een wet aangenomen die buitenlandse inmenging, met name vanuit China, moet tegengaan. Peking heeft sindsdien meerdere handelssancties tegen Australië ingesteld. Daarom is het vermoeden dat de aanhouding politiek gemotiveerd is.