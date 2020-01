Australische marine start met race tegen de klok: evacuatie van 1.200 mensen die naar afgelegen strand vluchtten in volle gang AW IB

03 januari 2020

06u45

Bron: ANP, Belga, The Guardian, Reuters 2 De Australische marine is met een operatie begonnen om mensen in veiligheid te brengen die door natuurbranden vastzitten aan de oostkust. De marineschepen HMAS Choules en MV Sycamore zijn naar Mallacoota gestuurd om er de 4.000 door het vuur ingesloten mensen te evacueren die al sinds dinsdag vastzitten op een lokaal strand. De autoriteiten hebben de noodtoestand uitgeroepen in het zuidwesten van het land.

De HMAS Choules, het grootste van de twee schepen, is inmiddels met 1.200 mensen aan boord onderweg naar het westelijker gelegen Hastings, een trip die zo'n 16 uur in beslag neemt. Daarvandaan worden de opvarenden naar opvangplekken gebracht. Het schip zou vrijdagavond lokale tijd voor het eerst moeten arriveren in Hastings. Dat meldt de politie van Victoria.

Op het tweede schip, MV Sycamore, is plek voor zo'n 1.100 mensen. Zij worden met kleine bootjes richting het marineschip gebracht en mogen aan boord gaan met hun familie, eventuele huisdieren en enkele bezittingen.

Op foto's en video's was eerder te zien hoe de lucht in Malla­coota rood kleurde terwijl de vlammenzee de plaats naderde. Omdat de wegen zijn geblokkeerd, moeten mensen over het water worden gered. Het is de bedoeling dat vrouwen, kinderen, zieken en ouderen eerst van het strand worden gehaald. Zij zitten sinds dinsdag vast op het strand.

Voedsel-, water- en brandstoftekorten

Volgens Steve Warrington van de lokale brandweer kan het dagen, misschien zelfs weken duren, voordat de bosbranden afnemen en de wegen vrijgemaakt kunnen worden. Tot dan kunnen de mensen niet zelf wegrijden uit Mallacoota. Er dreigen dan ook voedsel-, water- en brandstoftekorten. Om de tekorten tegen te gaan droppen militaire vliegtuigen hulpmiddelen in moeilijk te bereiken zones.

Vluchten voor de vlammenzee

Ook op andere plaatsen vluchten mensen over het water. Omroep ABC bericht dat een 51-jarige man uit Lake Conjola (New South Wales) een groep vakantiegangers wist te redden in zijn kleine boot. Redder Brett Cripps vluchtte zelf voor de naderende vlammenzee toen hij de toeristen zag die bij het meer waren gestrand met hun caravans.

“Ik wist dat ik moest helpen. Dus ik schreeuwde: kom op. Je moet maken dat je daar wegkomt”, blikte Cripps terug in een interview. Hij nam vervolgens twee gezinnen aan boord van zijn 5 meter lange boot. Die was eigenlijk bedoeld voor maximaal zes opvarenden.

Drie uur op het water

De zeven kinderen, zeven volwassenen en twee honden brachten bijna 3 uur door op het water, terwijl het vuur rond het meer woedde. Ze gebruikten kledingstukken om hun monden en neuzen te bedekken vanwege de rookontwikkeling. Cripps zag ondertussen hoe zijn huis in vlammen opging.

De geredde toeristen zijn hem dankbaar. “We danken ons leven aan Brett”, zegt Jillie Flaxman, die met haar echtgenoot en kinderen aan boord ging. “Hij had ons makkelijk achter kunnen laten, maar hij zei dat hij ons gegil op de oever hoorde.”

Al zeker 20 doden

Minstens twintig mensen zijn al omgekomen bij de bosbranden in Australië en nog tientallen zijn vermist. Meer dan 1.300 huizen zijn verwoest en een gebied ter grootte van België ging al in vlammen op. Zaterdag worden temperaturen tot veertig graden verwacht. Het ergste moet dus nog komen: marineschepen en helikopters houden de komende dagen een race tegen de klok om tienduizenden mensen te evacueren.

Ondertussen heeft premier Scott Morrison zijn geplande staatsbezoek aan India geannuleerd. Hij zou op 13 januari naar India vertrekken en daarna doorreizen naar Japan.