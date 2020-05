Australische man 21 jaar na feiten opgepakt voor moord op Amerikaanse homoseksuele student kv

De Australische politie heeft dinsdag een man gearresteerd die verdacht wordt van de moord op een Amerikaanse homoseksuele student in 1988. De 27-jarige Scott Johnson werd toen dood teruggevonden aan de voet van kliffen aan de kust van de stad Sydney. De politie oordeelde destijds dat het om zelfmoord ging, maar onderzoek wees enkele jaren geleden uit dat het een haatmisdrijf betrof.

Scott Johnson, een wiskundestudent, verhuisde in 1986 van de VS naar Sydney om bij zijn vriend te zijn. Hij stond op het punt zijn doctoraat te voltooien, toen hij in 1988 dood werd teruggevonden aan de voet van de North Head-kliffen in Manly, een voorstad van Sydney.

Volgens de politie pleegde de student zelfmoord, maar Scotts broer Steve bleef er al die jaren op aandringen dat de zaak zou worden heropend. het was “ondenkbaar” dat zijn broer van een klif zou springen, vertelde hij in 2018 aan de BBC.



Op vraag van de familie namen lijkschouwers in 2012 en 2015 de zaak opnieuw onder de loep. In beide gevallen werd de politie aangeraden om de zaak te heropenen. Er werd echter geen actie ondernomen tot de lijkschouwer bij een derde onderzoek in 2017 vaststelde dat Scott stierf als gevolg van een haatmisdrijf.

Gouden tip

De politie bood één miljoen Australische dollar (een kleine 600.000 euro) voor informatie over de zaak. Twee maanden geleden verdubbelde de familie dat bedrag. In maart deelde de politie mee dat het onderzoek zich concentreerde op “één verdachte”, nadat er een tip was binnengekomen.

Dinsdag werd de 49-jarige Scott Price gearresteerd als verdachte in de zaak. Hij verschijnt woensdag voor de rechter.

Emotioneel moment

Voor het hoofd van de politie van New South Wales was het naar eigen zeggen een “hoogtepunt uit zijn carrière” om Scotts broer Steve op te bellen en hem te vertellen over de arrestatie.

De politie heeft zich verontschuldigd bij de familie omdat ze de zaak in de jaren 80 niet grondig heeft onderzocht en de homogemeenschap destijds onvoldoende beschermde. “Hoewel we in het juridische proces nog een lange weg te gaan hebben, moeten we toegeven dat we zonder de vastberadenheid van de familie Johnson niet zouden staan waar we ons vandaag bevinden”, aldus commissaris Mick Fuller.

“Dit is een erg emotionele dag”, vertelde Johnson vandaag aan de BBC. “Hij was mijn beste vriend en ik moest dit echt voor hem doen.”

Mogelijk nog meer gevallen

De zaak bracht ook andere cold cases onder de aandacht. Er werd opnieuw een onderzoek ingesteld naar de dood van meer dan 80 homoseksuele mannen in de jaren 70, 80 en 90. Van ongeveer een derde daarvan wordt vermoed dat het om haatmisdrijven gaat. 23 zaken werden doorverwezen voor verder onderzoek. De politie vermoedt dat de mannen vermoord werden door homofobe bendes die aan het einde van de jaren 80 actief waren in Sydney. Veel slachtoffers werden van kliffen geduwd.

Steve Johnson hoopt dat anderen nu ook gerechtigheid krijgen. “Ik hoop dat de familie en vrienden van de tientallen andere homoseksuele mannen die vermoord werden, troost vinden in wat er vandaag gebeurd is”, zegt hij.