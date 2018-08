Australische lerares dood aan haar bureau gevonden: “Ze heeft zich letterlijk doodgewerkt” IB

05 augustus 2018

06u49

Bron: news.com.au 4 In februari van dit jaar werd de Australische lerares en schooldirecteur Trish Antulov ’s avonds laat dood teruggevonden aan haar bureau op school. De vrouw maakte lange dagen en stond enorm onder druk om haar werk goed te doen. Volgens haar zoon is ze overleden aan de stress die het lesgeven en alles eromheen met zich meebracht. “Ze heeft zich letterlijk doodgewerkt.”

Dagen van twaalf tot veertien uur waren geen uitzondering voor Trish Antulov, de 65-jarige directrice van de plaatselijke school in Laverton in de county Western Australia. “Het ging altijd om de kinderen”, zegt haar man, die 35 jaar met de vrouw samen was. “Ze was enorm toegewijd. Ze had een ongelofelijk talent om les te geven en haar leerlingen te stimuleren.”

Sinds twee jaar was de vrouw directeur van de school en dat bracht extra verantwoordelijkheden met zich mee. Dat ze vaak ’s avonds en zelfs in de weekenden op school te vinden was, was dan ook ‘normaal’, omdat Antulov haar school en haar leerlingen zo goed mogelijk wilde voorbereiden op de snel veranderende en complexe wereld van het onderwijs.

Toen de vrouw in februari meermaals niet antwoordde op telefoontjes van haar bezorgde echtgenoot, besloot hij naar de school te rijden. Daar trof hij haar levenloos aan haar bureau aan. De lijkschouwer stelde later vast dat ze was overleden aan een hartaanval.

Anxious students, broken teachers and fed up parents. 8.30 SUNDAY on #60Mins | The NAPLAN curse. Is the test designed to fix our schools making Australia dumber? pic.twitter.com/5abtaWwIN1 60 Minutes Australia(@ 60Mins) link

Documentaire

Niet lang daarna werd Antulov het gezicht van de vele overwerkte, gestreste leraren in Australië die zich te pletter werken om hun leerlingen én school vooruit te helpen. In een documentaire die de staat van het Australische onderwijs onderzoekt, laat John, de zoon van Trish Antulov, zich ontvallen dat zijn moeder gestorven is aan de stress van het lesgeven. “Ik heb gediend in Irak, maar ik weet zeker dat het werk dat mijn moeder deed veel zwaarder was”, zegt hij.

In de documentaire komen ook andere leraren aan bod, die bevestigen hoe zwaar het werk inmiddels geworden is doordat ze zich aan alle kanten moeten verantwoorden, in het bijzonder aan het NAPLAN-systeem, het nationale beoordelingsplan van Australië dat de lees- en schrijfvaardigheid per leerling afzet tegen het nationale gemiddelde.

Professionele hulp

Volgens documentairemaker Tom Steinfort zijn leraren zo gestrest door de nieuwe methode van lesgeven dat ze steeds vaker professionele hulp zoeken. “Velen van hen zijn ten einde raad. We spraken met een psycholoog die tegenwoordig veel meer leraren behandelt dan voorheen. Vijftig procent van de leraren stopt binnen de eerste vijf jaar. Dat zijn mensen die de moeite hebben genomen een opleiding te volgen. En dan beseffen ze ineens dat ze met hun hoofd tegen de muur slaan. Aan leraren wordt aan alle kanten getrokken. Ze werken teveel en zijn gestrest.”

De achtergebleven echtgenoot van Trish Antulov kan dat beamen. “Ze kon nooit tijd voor zichzelf nemen om even bij te tanken. Ze stond onder vreselijke druk.”