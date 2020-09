Australische kinderen moeten bijna 10.000 euro aan hotelquarantaine ophoesten om terminale vader te mogen bezoeken Joeri Vlemings

11 september 2020

17u32

Bron: BBC 0 Vier kinderen die graag hun terminale vader zouden willen bezoeken in een andere Australische staat, krijgen geen uitzondering op de strenge coronaregels die momenteel Down Under gelden. Dat betekent dat ze zelf 16.000 Australische dollar of zo’n 9.850 euro zouden moeten ophoesten voor hun verplichte quarantaine van veertien dagen op hotel.

De 39-jarige Australische vrachtwagenchauffeur Mark Keans heeft kanker en is terminaal. Hij woont in Brisbane in deelstaat Queensland, terwijl zijn vier kinderen, allemaal onder de 13 jaar oud, in Sydney in deelstaat New South Wales verblijven. Er gelden strenge beperkingen op reizen in Australië om de verspreiding van het coronavirus tegen te houden. Die maatregelen gelden ook voor de vier kinderen van Keans die hun vader nog wilden zien voor hij sterft. De zaak kwam in de pers en zorgde voor ophef. Er werd een geldinzamelingsactie opgezet. De teller staat nu al op meer dan 200.000 AUD (123.000 euro).

De doodzieke Mark Keans moest aanvankelijk zelfs een van zijn vier kinderen kiezen als uitverkorene om hem te bezoeken. Queensland bond uiteindelijk in en liet toe dat de vier kinderen naar de staat zouden afreizen. Maar ze moesten dan wel allemaal veertien dagen in quarantaine in hun hotel blijven, op hun eigen kosten. “We zouden meer moeten betalen dan voor zijn begrafenis”, klonk het bij de familie. Tijdens het bezoek aan hun vader bij hem thuis zouden de kinderen bovendien volledige beschermingskledij moeten dragen.

“We zitten midden in een wereldwijde pandemie en we moeten onze bevolking beschermen, vooral de meest kwetsbare leden van de gemeenschap”, aldus de staat Queensland. “De huidige grensbeperkingen van Queensland hebben maar één doel: levens redden.”

Opvallend: premier Scott Morrison schonk 1.000 AUD (615 euro) aan de inzamelingsactie voor het gezin.