Australische kardinaal Pell schoof kindermisbruik door priesters decennialang onder de mat

07 mei 2020

10u34

Bron: Belga 0 De Australische kardinaal George Pell was op de hoogte van decennialang kindermisbruik door katholieke priesters, maar hij heeft daar niet voldoende tegen opgetreden. Dat blijkt uit een geredigeerd rapport van een commissie ter zake. Vorige maand werd hij door het Australische Hooggerechtshof zelf vrijgesproken van seksueel misbruik.

De 78-jarige Pell werd in maart vorig jaar veroordeeld tot zes jaar cel wegens seksueel misbruik van twee koorknapen in een kathedraal in Melbourne in het midden van de jaren negentig. De voormalige aartsbisschop van Melbourne en Sydney was ook schatbewaarder van het Vaticaan. Begin vorige maand werd hij verrassend vrijgesproken door het Australische Hooggerechtshof. Pell heeft altijd zijn onschuld volgehouden.

"Toentertijd stond kindermisbruik op zijn radar", stelt de Royal Commission. Zo zou Pell onder meer pedofiel Gerald Ridsdale, een priester die honderden jongetjes misbruikte, de hand boven het hoofd hebben gehouden. Daarnaast had Pell actie moeten ondernemen toen hij lucht kreeg van het misbruik in de kerk.

Het rapport werd al in 2017 uitgebracht, maar meer dan 100 bladzijden werden gecensureerd “om de rechtsgang niet in het gedrang te brengen”. Nu is de ongecensureerde versie dus vrijgegeven door de Australische overheid.

