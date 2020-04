Australische kardinaal Pell in ultiem beroep vrijgesproken van seksueel misbruik IB

07 april 2020

02u46

Bron: BBC, ANP, Belga 0 De Australische kardinaal en voormalig schatbewaarder van het Vaticaan George Pell heeft voor het Australisch hooggerechtshof het ultieme beroep gewonnen dat hij vorig jaar indiende tegen zijn veroordeling voor pedofilie. Dat meldt de BBC.

De 78-jarige Pell had in maart 2018 zes jaar cel gekregen wegens seksueel misbruik van twee koorknapen in een kathedraal in Melbourne in de jaren negentig, toen hij aartsbisschop van Melbourne was.

Hij was tegen zijn veroordeling al eerder in beroep gegaan, bij het hooggerechtshof van de deelstaat Victoria, maar dat verwierp zijn beroep. Nu heeft het hoogste rechtsorgaan van Australië, het High Court, hem toch vrijgesproken.

Pell heeft steeds zijn onschuld staande gehouden, maar werd destijds veroordeeld op basis van verklaringen van één slachtoffer. Volgens zijn advocaat was Pell op de dag dat het misbruik zou hebben plaatsgevonden niet eens op de locatie waar het volgens het slachtoffer zou zijn gebeurd.

Hoogste veroordeelde geestelijke ooit

De Australische kardinaal was de hoogste geestelijke ooit, tegen wie een aanklacht werd ingediend wegens seksueel misbruik. Pell, die vanwege de beschuldigingen in december 2018 uit de Raad van Kardinalen was gezet, was een van de belangrijkste adviseurs van de paus.

Zijn vrijspraak betekent dat de kardinaal onmiddellijk vrijgelaten wordt uit de gevangenis.