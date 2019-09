Australische kardinaal George Pell in ultiem beroep tegen veroordeling voor pedofilie ADN

17 september 2019

11u08

Bron: Belga, ANP 1 De Australische kardinaal George Pell heeft een ultiem beroep ingediend voor de hoogste gerechtsinstantie in Australië, het High Court, tegen zijn veroordeling voor pedofilie. Dat maakt het High Court vandaag bekend.

De 78-jarige George Pell kreeg in maart van dit jaar zes jaar cel wegens seksueel misbruik van twee koorknapen in een kathedraal in Melbourne in het midden van de jaren negentig. Het misbruik vond plaats toen Pell aartsbisschop was van Melbourne.

Een Australische rechtbank veegde vorige maand het beroep van Pell tegen zijn veroordeling van tafel. “Hij moet zijn gevangenisstraf van zes jaar blijven uitzitten”, klonk het. Of het Australische hooggerechtshof de zaak van ooit een van de machtigste mannen in het Vaticaan aanneemt, moet nog worden bekeken. Pell heeft steeds zijn onschuld staande gehouden.