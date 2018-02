Australische inlichtingendienst valt in bij omroep om geheime documenten uit tweedehands archiefkasten te beveiligen TT

01 februari 2018

07u00

Bron: Belga 0 Leden van de Australische inlichtingendienst ASIO hebben gisteren de gebouwen van de Australische nationale omroep ABC bezocht in Canberra en Brisbane, om de 'Cabinet Files' te beveiligen. ABC had een dag eerder onthuld dat het de geheime regeringsdocumenten in handen had gekregen. De documenten lagen gewoon in archiefkasten die bij opbod werden verkocht.

ABC meldt dat het nog steeds toegang heeft tot de documenten, maar dat ze ondertussen achter slot en grendel zitten in brandkasten, die geleverd werden door ASIO. De omroep onderhandelt met de diensten van de eerste minister.

De documenten lagen in vergrendelde archiefkasten die per opbod waren verkocht. Het gaat om een schat aan uiterst gevoelige informatie van Australiës afgelopen vijf regeringen. ABC berichtte over enkele details uit de documenten. Het merendeel gaat over binnenlands beleid.

Gerechtelijke stappen

Ex-premier Kevin Rudd nam intussen gerechtelijke stappen tegen ABC. De zender had details gepubliceerd over de beslissing van zijn regering om woningisolatie te subsidiëren. Als een gevolg van dat programma kwamen vier arbeiders om het leven. ABC zegt dat Rudd op de hoogte was van de risico's van het isolatieprogramma.

Rudd beweert daarentegen dat het document refereerde naar de financiële en administratieve risico's van het programma, niet naar veiligheidsrisico's. Suggesties dat hij veiligheidswaarschuwingen negeerde, zijn volgens hem onwaar.

ABC meldde dat de archiefkasten aangekocht werden in een winkel die oud meubilair van de overheid verkoopt. Premier Malcolm Turnbull beloofde een "dringend onderzoek". In Australië is het de gewoonte dat regeringsdocumenten pas na twintig jaar publiek worden gemaakt.

#BREAKING: ASIO officers enter ABC premises to secure classified cabinet files. This is what happened. @abcnews @ABCTV #auspol #NewsBreakfast pic.twitter.com/lrWssCGuta News Breakfast(@ BreakfastNews) link

