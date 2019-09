Australische hoofdstad legaliseert gebruik cannabis ttr

25 september 2019

13u15

Bron: belga 0 buitenland De Australische hoofdstad Canberra is het eerste gebied in het land geworden om het bezit, gebruik en het kweken van kleine hoeveelheden cannabis voor persoonlijk gebruik te legaliseren. De wet werd woensdag goedgekeurd door het parlement van het Australische Hoofdstedelijk Territorium (ACT), het kleine, zelfbesturende gebied in de Australische federale structuur, waar Canberra deel van uitmaakt.

Onduidelijk is hoe de wet zal interageren met de federale wetten. Die bepalen nog steeds dat het bezit en het kweken van cannabis een misdrijf zijn. De Australische conservatieve regering blijft zich verzetten tegen legalisatie. Federaal aanklager Christian Porter zei dat de wetgeving van het ACT een zaak is van het ACT. Maar hij voegde eraan toe dat de wetten van het Gemenebest (van Australië) afdwingbaar blijven waar ze van toepassing zijn.



De wet zal op 31 januari 2020 van kracht worden. Burgers boven 18 jaar zullen tot 50 gram droge cannabis mogen bezitten, of 150 gram verse cannabis. Ook zullen burgers tot twee planten per persoon mogen telen, of vier per gezin.

De regering van het ACT zegt dat de wet drugmisbruik zal verminderen en burgers zal aanzetten om hulp te zoeken zonder dat ze bang moeten zijn voor een arrestatie. De oppositie was tegen de wet en zei dat die "waarschijnlijk meer kwaad dan goed zal doen".

Technisch gezien kan de politie onder de Gemenebest-wetten iemand aanklagen, waardoor die in de cel kan belanden. Maar Andrew Barr, premier van het ACT, zegt dat zijn regering iedereen zal verdedigen die op basis van de federale wetten wordt aangeklaagd.

