Australische hoofdstad Canberra gedeeltelijk ontruimd door nieuwe bosbrand YV

22 januari 2020

10u54

Bron: ANP, Reuters 0 Bewoners van enkele buitenwijken in de Australische hoofdstad Canberra zijn woensdag geëvacueerd nadat een bosbrand dichtbij het vliegveld was uitgebroken. In het zuidoosten van het land komen de extreem hoge temperaturen en wind weer terug, en daarmee ook de kans op nieuwe branden.

In de wijken Beard, Oaks Estate en West Queanbeyan, in het oosten van de stad, zijn de wegen afgesloten en bewoners geëvacueerd, aldus de hulpdiensten in de stad. Er waren geen meldingen van persoonlijk letsel of schade.

Als gevolg van de branden van de afgelopen weken is in Australië een gebied ter grootte van Engeland verwoest. Daarbij zouden 29 mensen en meer dan een miljard zoogdieren, vogels en reptielen, amfibieën om het leven zijn gekomen.

De luchtkwaliteit in de steden Canberra, Sydney en Melbourne was in de afgelopen weken de slechtste ter wereld. Zo sloten in Canberra eerder deze maand enkele winkels, musea en crèches en werden vluchten naar de hoofdstad geschrapt. De afgelopen dagen ging de regio juist gebukt onder hagel, onweersbuien en honderden millimeters regen.