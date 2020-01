Australische hoofdstad Canberra bedreigd door bosbranden IB

31 januari 2020

06u37

In het gebied rond de Australische hoofdstad (Australian Capital Territory) is de noodtoestand afgekondigd omwille van een uit de hand gelopen bosbrand net buiten de zuidelijke buitenwijken van Canberra.

"De combinatie van extreme hitte, wind en het droge landschap brengt de zuidelijke buitenwijken van Canberra in gevaar de komende dagen", zei Chief Minister Andrew Bar vandaag tegen verslaggevers in Canberra. “Het vuur kan heel onvoorspelbaar en oncontroleerbaar worden”, zei Barr.

De bosbrand "Orroral Valley Fire" in Namadgi National Park, die zich tussen Canberra en New South Wales verspreidt, heeft al 18.500 hectare, of bijna 8 procent van het totale landoppervlak van het grondgebied, in de as gelegd en bedreigt huizen in de zuidelijke buitenwijken van de hoofdstad. Honderden brandweerlieden bestrijden de brand die vermoedelijk maandag is begonnen door de lichten van een helikopter.

Evacuaties

De noodtoestand geeft de autoriteiten de bevoegdheid om alle hulpbronnen van het gebied te mobiliseren, evacuaties te coördineren, energie- en waterdiensten te sluiten of gebruik te maken van faciliteiten of gebouwen.

Barr zei dat Canberra "geconfronteerd wordt met de ergste bosbranddreiging sinds de verwoestende branden van 2003", die 160.000 hectare in de as legden - meer dan tweederde van het gebied.