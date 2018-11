Australische familie krijgt autopech in woestijn en sterft HA

08 november 2018

07u04

Bron: Belga 0 Een jong gezin met autopech is om het leven gekomen in een afgelegen gebied in het noorden van Australië. De autoriteiten hebben vier lichamen gevonden op enkele kilometers van het voertuig. Volgens de politie hebben de inzittenden mogelijk tijdens “extreem weer” geprobeerd zich te voet in veiligheid te brengen, meldt omroep ABC.

De autoriteiten vonden de stoffelijke resten van een 19-jarige man en vrouw en een 3-jarige jongen op een afgelegen weg, zo’n 1.000 kilometer ten zuiden van Darwin. Na een uitgebreide zoektocht bleek dat 120 meter verderop nog een vierde lichaam lag. Dat is mogelijk van een 12-jarige jongen die ook in de auto zou hebben gezeten, maar dat is nog niet bevestigd. Wat zijn relatie tot het gezin is, is nog onduidelijk.

De politie weet ook nog niet zeker of er meer mensen in de auto zaten.

De vier werden afgelopen vrijdag voor het laatst gezien toen ze vertrokken uit het plaatsje Willowra. “Eén van de pistes die we onderzoeken is dat ze door het extreme weer hun voertuig hebben verlaten”, zegt politie-officier Shaun Gill aan de Australische zender ABC. “Eerst werd gedacht aan een auto-ongeval, maar dat wordt nu uitgesloten.”

De autoriteiten zijn een onderzoek gestart naar de precieze omstandigheden van de overlijdens. In de regio was het de jongste dagen meer dan veertig graden Celsius. De voorbije weken waren er in het noorden van Australië ook al twee mensen omgekomen, heel waarschijnlijk als gevolg van de hitte.