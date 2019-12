Australische dokters willen dat premier noodtoestand uitroept wegens slechte luchtkwaliteit IB

16 december 2019

06u48

Meer dan twintig groepen en organisaties die artsen en gezondheidswerkers vertegenwoordigen, hebben de Australische regering gevraagd om de noodtoestand voor de volksgezondheid uit te roepen in de marge van de aanslepende luchtvervuiling in Sydney en andere regio's. Die luchtvervuiling is een gevolg van de hevige bosbranden in het land.

In de miljoenenstad Sydney en andere delen van de deelstaat New South Wales hangt nu al weken een dikke rook en dat zorgt voor onrust bij de bevolking. Vorige week nog bleek het toxische gehalte in de lucht elf keer hoger te liggen dan het normale "gevaarlijke" niveau. De autoriteiten raden mensen in de getroffen gebieden aan om inspanningen te vermijden en binnen te blijven met ramen en deuren gesloten. Maar dat kan echter niet verhinderen dat heel wat inwoners aan den lijve de gevolgen ondervinden van de slechte luchtkwaliteit. Zo is het aantal personen dat zich met onder andere ademhalingsmoeilijkheden op de spoedafdelingen aandient, de voorbije weken met 25 procent gestegen.

Vorige week kwamen in Sydney zeker 15.000 mensen op straat om klimaatmaatregelen te eisen en voor aankomende zaterdag staat er een nieuwe demonstratie gepland. Volgens wetenschappers zijn de bosbranden in de regio namelijk feller dan andere jaren als gevolg van de aanhoudende droogte en de klimaatverandering. De conservatieve regering hult zich echter grotendeels in stilzwijgen en premier Scott Morrison, een fervent pleitbezorger van de Australische mijnindustrie, herhaalde vorige week nog dat er volgens hem geen verband is tussen de bosbranden en de klimaatverandering.

“Noodgeval voor de volksgezondheid”

"Er is geen veilig niveau van luchtvervuiling", hekelden de organisaties vandaag in een gezamenlijke verklaring. Ze wezen erop dat luchtvervuiling gelinkt wordt aan vroeggeboorte, ondergewicht bij baby's, astma, hartaandoeningen, beroertes en longkanker. "Dit is een noodgeval voor de volksgezondheid", klonk het. "Regeringen hebben de plicht om de bevolking die ze vertegenwoordigen, te beschermen." De organisaties vragen de federale en de deelstaatregeringen daarom om gepast te reageren en actie te ondernemen tegen de klimaatverandering, teneinde de gezondheid van de inwoners te vrijwaren.

De hevige bosbranden, die dit jaar uitzonderlijk vroeg zijn gestart, hebben sinds oktober in het oosten van Australië al meer dan 2,7 miljoen hectare land in de as gelegd. Momenteel woeden er in New South Wales nog meer dan honderd branden. Ruim duizend woningen werden door de vlammen vernield of beschadigd. En gevreesd wordt dat er nog lang geen beterschap in zicht is, nu er de komende week in de meeste gebieden een hittegolf wordt verwacht met temperaturen tot ver boven de 40 graden.