Australische diplomaat maakt dodelijke val uit raam in New York

Bron: AD 0 REUTERS Het Empire State Building in New York. Een Australische diplomaat is in New York van een balkon gevallen. Hij speelde mogelijk een spel met vrienden, waarbij hij ten val kwam. Julian Simpson (30) was één van de diplomaten die Australië vertegenwoordigt op het hoofdkantoor van de Verenigde Naties (VN) in de Amerikaanse stad.

Volgens Amerikaanse media kwam Simpson ten val tijdens een 'trust fall'. Hierbij valt iemand achterover en moet hij of zij erop vertrouwen opgevangen te worden. De politie wil hierover geen uitspraken doen. Wel zei een woordvoerder dat Simpson op de balustrade zat voordat hij viel, aldus de BBC.

Simpson viel op woensdagnacht (lokale tijd) zeven verdiepingen naar beneden, na een avond uit. Samen met zijn vrouw en een groep vrienden was hij teruggekeerd naar zijn appartement in Manhattan. De groep vierde de legalisatie van het homohuwelijk in Australië en wilde genieten van het uitzicht op het Empire State Building.

De Australische president Malcolm Turnbull heeft geschokt gereageerd en noemt de dood van Simpson een "tragedie". De Australische minister van Buitenlandse Zaken, Julie Bishop, had Simpson onlangs in New York ontmoet en noemde Simpson "professioneel en zeer getalenteerd".

