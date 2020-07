Australische deelstaat geeft nieuwe naam aan Koning Leopold-gebergte MDG

03 juli 2020

12u31

Bron: Belga 0 Het Koning Leopold-gebergte, een bergketen in het afgelegen noordwesten van Australië, heeft een nieuwe naam. Voortaan zal de bergketen bekend staan als de Wunaamin Miliwundi Ranges, kondigde de regering van Western Australia vrijdag aan.

De nieuwe naam werd gekozen na overleg met de Aboriginals die in de regio wonen. Een aantal weken geleden maakte de regioregering al bekend dat ze af wilden van de naam, een verwijzing naar een "kwade tiran".

BLM-protest

Minister van Land en Aboriginalzaken van Western Australia, Ben Wyatt, verwees midden juni al naar het Black Lives Matterprotest in ons land en elders.

Het Koning Leopold-gebergte, in de Kimberly-regio, in het noordwesten van Australië, werd in 1879 vernoemd naar koning Leopold II door ontdekkingsreiziger Alexander Forrest. Hij noemde het gebergte naar de toenmalige koning vanwege diens "grote interesse in expedities". Voor het overige is er geen link tussen Leopold II en de bergketen.

"De nieuwe naam is een combinatie van de namen die de Ngarinyin en Bunuba voor de bergketen gebruiken", zei Wyatt.



