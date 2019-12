Australische broers (13 en 16) overleden na vulkaanuitbarsting, ouders nog steeds vermist IB

12 december 2019

01u18

Bron: Radio NZ, New Zealand Herald, TVNZ 0 Onder de dodelijke slachtoffers van de vulkaanuitbarsting van afgelopen maandag op het Nieuw-Zeelandse eiland Whakaari/White Island zijn ook twee Australische broers uit Sydney. Matthew en Berend ‘Ben’ Hollander, stierven woensdagnacht in verschillende ziekenhuizen. Hun ouders zijn nog steeds vermist. Het dodental van de vulkaanuitbarsting is nu gestegen tot acht.

Berend ‘Ben’ (16) en Matthew Hollander (13) raakten allebei zwaargewond tijdens de vulkaanuitbarsting. Nadat ze maandagmiddag aan land werden gebracht, werden ze overgebracht naar verschillende ziekenhuizen in Auckland en Hamilton, waar ze beide woensdagnacht overleden. Daarmee komt het officiële dodental van de vulkaanuitbarsting op acht te staan.

Matthew en zijn broer Berend ‘Ben’ Hollander waren allebei leerlingen aan de Knox Grammar School in Wahroonga, een noordelijke buitenwijk van Sydney. De directeur van de school schreef in een brief aan de ouders van alle leerlingen dat het verlies van de jongens “verschrikkelijk” is voor de gemeenschap van de school.

“Vriendelijke en populaire jongens”

“Matthew had een hechte vriendenkring en was populair onder zijn klasgenoten”, zegt Scott James in de brief. “Hij was altijd enthousiast over het leven en was actief betrokken bij de school en de activiteiten van zijn klas.”

Oudere broer Ben was volgens de directeur dan weer “actief in sport, hij was een enthousiaste leerling, die veel compassie toonde en geïnteresseerd was in software design. Ben’s uitnodigende lach en zijn gevoel voor humor maakten hem graag gezien binnen zijn hechte vriendengroep en een welkom gezicht in elk klaslokaal.”

Volgens de directeur zijn de ouders van beide jongens, Martin en Barbara Hollander, nog steeds vermist.

Het officiële dodental na de vulkaanuitbarsting staat nu op acht. Zeven van de bevestigde doden zijn Australiërs, de achtste is de Nieuw-Zeelandse tourgids . Op dit moment worden nog 28 mensen in ziekenhuizen over het hele land verpleegd. 25 van hen verkeren in kritieke toestand. Nieuw-Zeeland heeft 1,2 miljoen vierkante centimeter huid besteld in de Verenigde Staten om de slachtoffers, die tijdens de eruptie zware brandwonden hebben opgelopen, te behandelen.

Acht mensen, onder wie de ouders van Ben en Matthew, worden nog vermist op het eiland, dat momenteel nog steeds te gevaarlijk is om te betreden voor de hulpdiensten.