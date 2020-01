Australische brandweer redt in het geheim tweehonderd prehistorische bomen HLA

16 januari 2020

16u58

Bron: Belga 0 In de Australische deelstaat New South Wales zijn de laatste Wollemi-bomen ter wereld gered van de bosbranden. De boomsoort is meer dan 200 miljoen jaar oud, en voor ze in 1994 ontdekt werd in het Wollemi-park werd gedacht dat ze uitgestorven was.

In het nationale park staan een kleine 200 exemplaren van de beschermde Wollemi-bomen. Deze prehistorische bomen worden ook wel eens de dinosaurusbomen genoemd en zitten verstopt in een kloof van de Blue Mountains, ten noordwesten van Sydney. Dat gebied is een van de plekken die getroffen werden door de grote branden die al enkele maanden woeden in Australië.

Omdat gevreesd werd dat de bomen in de vlammen zouden opgaan, werd een speciale reddingsmissie opgezet. Met vliegtuigen werden brandvertragende middelen over het gebied gesproeid, en de brandweer legde een irrigatiesysteem aan. De hele operatie gebeurde in het geheim om de exacte locatie van de prehistorische bomen niet bekend te maken.

De minister van Milieu van New South Wales, Matt Kean, zei donderdag dat twee bomen verkoold zijn, maar dat de overige 200 gered konden worden. "De Wollemi-boom heeft de dinosaurussen overleefd en dankzij de grote inspanningen van de brandweer hebben we net fantastische werk geleverd dit vuurseizoen. Het lijkt erop dat we de bomen gered hebben", zei hij.