Australische brandweer redt ezel uit beerput IB

31 mei 2019

06u51

Bron: The Guardian 1 De Australische brandweer moest gisteren een wel heel aparte reddingsactie ondernemen nadat bij de dienst in Caboolture, een plaatsje in de staat Queensland, een oproep binnenliep dat een ezeltje in een beerput was gevallen. Het dier kwam muurvast te zitten tussen alle stront die in de put verzameld was.

De paniekerige eigenaars belden ten einde raad de lokale brandweer toen ze ontdekten dat hun huisdier, een ezeltje, in de beerput in de tuin gevallen was. Eenmaal ter plekke besloot de brandweer de put eerst droog te pompen, waarna het dier met behulp van kabels uit de put werd getild.

Het ezeltje hield als bij een wonder niets over aan zijn ongelukkige val. “Hij had niets. Dat verbaasde ons”, zegt brandweerman Scott Marles in de Australische media. “Hij had het een beetje koud en stonk natuurlijk een uur in de wind, maar dat leek hem niet te deren: met smaak at hij de wortels op die zijn eigenaren hem gaven.”

Smurrie

De brandweerman zegt dat de ezel geluk heeft dat hij nog leeft: toen de reddingsploeg aankwam, stak alleen zijn kop nog boven de stinkende smurrie uit.

Volgens Marles had de ezel de deksel van de put al ravottend van zijn plaats gestoten, waarna het dier zelf de put in was gevallen. “We krijgen heel uiteenlopende oproepen binnen het hele jaar, maar dit wel de meest vreemde die we tot nu toe gekregen hebben”, besluit hij.