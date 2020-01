Australische autoriteiten waarschuwen voor extreme weersomstandigheden: “Laatste kans om te evacueren” AW

03 januari 2020

17u50

Bron: The Guardian, ABC 0 De Australische autoriteiten hebben een laatste pleidooi gehouden om de deelstaten (Victoria en New South Wales) te ontvluchten die ernstig geplaagd worden door de oprukkende bosbranden. Gevreesd wordt dat de weersomstandigheden zo extreem zullen worden dat de brandweermannen niet langer in staat zijn om de steden te beschermen tegen de vlammenzee.

Alle mensen, inwoners en toeristen, die zich nog in een gebied – dat zo’n 14.000 vierkante kilometer groot is - aan de zuidkust van New South Wales bevinden, werden vanmorgen een laatste keer aangemoedigd om te evacueren.



Ook in Victoria – waar voorlopig nog een 30-tal mensen vermist zijn – stuurden de autoriteiten verwittigingen uit. Dat deden ze onder meer met sms’jes, maar liefst 25.000.



Noodmaatregelen

Vanaf nu gelden er noodmaatregelen wat betekent dat brandweermannen de koppige inwoners en/of toeristen in risicogebieden tegen hun wil uit hun huis mogen zetten.

Dit weekend stijgt de temperatuur naar verwachting tot boven de 40 graden. Gecombineerd met harde wind levert dat een groot gevaar op voor verdere uitbreiding van de bosbranden. Het gaat om tienduizenden vakantiegangers die moeten maken dat ze populaire badplaatsen in het zuidoosten van Australië verlaten.

Gisteren al begon de Australische marine met de noodoperatie om mensen in veiligheid te brengen die door natuurbranden vastzitten aan de oostkust. De marineschepen HMAS Choules en MV Sycamore zijn naar Mallacoota gestuurd om er de 4.000 door het vuur ingesloten mensen te evacueren die al sinds dinsdag vastzitten op een lokaal strand.

De HMAS Choules, het grootste van de twee schepen, is inmiddels met 1.200 mensen aan boord onderweg naar het westelijker gelegen Hastings, een trip die zo’n 16 uur in beslag neemt. Daarvandaan worden de opvarenden naar opvangplekken gebracht. Het schip zou ‘s avonds lokale tijd voor het eerst moeten arriveren in Hastings.