Australische arts schrijft confronterende tekst over mogelijke gevolgen van niet vaccineren van je baby IB

27 juli 2018

02u00

Bron: news.com.au 0 Twee jaar geleden schreef de Australische dokter Rachel Heap een aantal confronterende vragen op om het belang van het vaccineren van baby's en jonge kinderen te benadrukken. De rake tekst maakte veel los en hangt nu in dokterskabinetten over de hele wereld.

Rachel Heap werkt als arts op de intensive care en in haar vrije tijd is ze actief als pro-vaccinatie activist die ‘misinformatie’ van anti-vaccinatie-activisten probeert te ontkrachten. De rake tekst waarin Heap een aantal confronterende vragen stelt, verscheen voor het eerst op de website van de Northern Rivers Vaccination Supporters, die ze mee oprichtte. Inmiddels hangt ze in dokterskabinetten over de hele wereld.

De tekst:

Je kinderen niet vaccineren maakt hen hun hele leven lang kwetsbaar voor ziekten.

Wanneer je dochter rubella krijgt wanneer ze zwanger is, hoe ga je haar dan uitleggen dat je ervoor gekozen hebt om haar aan dat risico bloot te stellen?

Wat zal je haar zeggen wanneer ze je belt dat ze baarmoederhalskanker heeft, omdat je haar niet wilde laten inenten met het HPV-vaccin?

Wat zal je tegen je zoon zeggen, wanneer hij je komt vertellen dat hij geen kinderen kan krijgen vanwege de bof die hij als tiener kreeg?

En wat zal je tegen hem zeggen wanneer hij zijn oma aansteekt met influenza. En hoe maak je duidelijk dat altijd in het ziekenhuis moet blijven en nooit meer naar huis zal kunnen. Nooit meer.

Vertel je hen dat je dacht dat deze ziekten niet zo erg waren, dat je dacht dat je zelfbereide organische eten voldoende was om hen te beschermen?

Zal je sorry zeggen?

Dokter Heap laat aan de Australische media weten dat “de geesten van de mensen die ik heb verzorgd, ervoor zorgen dat ik door blijf gaan.” Met ‘geesten’ doelt ze op de patiënten die gestorven zijn aan ziekten die door vaccinaties te voorkomen waren geweest.

Tijdens haar werk op de kinderafdeling intensieve zorgen, had de vrouw twee baby’tjes met kinkhoest onder haar hoede, van wie een het niet haalde. De andere heeft waarschijnlijk levenslange hersenschade opgelopen. "Na mijn tijd op die afdeling heb ik besloten dat ik me wil inzetten voor het gevecht tegen misinformatie rond vaccineren. Ik heb altijd geprobeerd om mijn lokale gemeenschap te helpen en iedereen te laten begrijpen waarom vaccinaties de veiligste en meest effectieve manier zijn om iedereen tegen ziektes die te voorkomen zijn te beschermen.”