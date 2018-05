Australische aartsbisschop schuldig aan toedekken van kindermisbruik IB

Bron: Belga 3 In Australië heeft een rechtbank in Newcastle, in de zuidoostelijke staat New-South-Wales vandaag de aartsbisschop van Adelaide, Philip Wilson, schuldig bevonden aan het toedekken van kindermisbruik. Hij kijkt aan tegen een maximumstraf van twee jaar cel.

De zaak dateert van de jaren 70, toen de nu 67-jarige Wilson hulppriester was in de parochie East Maitland, ten westen van Newcastle. Hij hielp toen bij het toedekken van het misbruik van minstens vier jongens door medepriester Jim Fletcher, die zich gedurende zijn hele carrière aan jongens zou hebben vergrepen en in 1990 uiteindelijk werd gevat nadat hij een misdienaar had misbruikt. Hij overleed in 2006 in de gevangenis.

Alzheimer

Wilson, bij wie Alzheimer in een vroege fase is vastgesteld, hield zijn onschuld staande. Zo zei zich ook niets meer te herinneren van een gesprek dat hij in 1976 had met Peter Creigh, een van de vermoedelijke slachtoffers van Fletcher. Rechter Robert Stone ging echter niet mee in het verhaal van de aartsbisschop en zei dat Creigh "geen motief of belang heeft om te misleiden of het gesprek te verzinnen".

De verdediging van Wilson had al vier keer geprobeerd om de zaak geseponeerd te krijgen. Volgens haar zijn er geen enkele bewijzen die aantonen dat Wilson op de hoogte was van het misbruik van Fletcher.

Wilson is nu de hoogste katholieke functionaris die is veroordeeld in verband met seksueel misbruik.

Onderzoek tegen kardinaal George Pell loopt nog

In Australië loopt ook nog het proces tegen de Australische kardinaal George Pell (76), die zich als jonge priester en later ook als aartsbisschop aan jongens zou hebben vergrepen. De 76-jarige clericus werd in 2014 benoemd tot eerste kardinaal-prefect van het secretariaat voor de Economie, waardoor hij ook wel eens de nummer drie van het Vaticaan wordt genoemd.