Australische aartsbisschop krijgt één jaar huisarrest voor toedekken kindermisbruik IB

03 juli 2018

04u09

Bron: Belga 0 In Australië is de aartsbisschop van Adelaide, Philip Wilson, vandaag veroordeeld tot 12 maanden huisarrest voor het toedekken van kindermisbruik. Hij is de hoogste katholieke functionaris die is veroordeeld in verband met seksueel misbruik.

De zaak dateert van de jaren 70, toen de nu 67-jarige Wilson hulppriester was in de parochie East Maitland, ten westen van Newcastle. Hij hielp toen bij het toedekken van het misbruik van minstens vier jongens door medepriester Jim Fletcher, die zich gedurende zijn hele carrière aan jongens zou hebben vergrepen en in 1990 uiteindelijk werd gevat nadat hij een misdienaar had misbruikt. Fletcher overleed in 2006 in de gevangenis.

Alzheimer

Zelf hield Wilson, bij wie Alzheimer in een vroege fase is vastgesteld, altijd zijn onschuld staande. Eind mei werd hij echter door de rechtbank in Newcastle schuldig bevonden.

De aartsbisschop riskeerde tot twee jaar cel, maar dinsdag legde de rechtbank hem één jaar huisarrest op. Na zes maanden komt hij in aanmerking voor een voorwaardelijke vrijlating.