Australische aartsbisschop afgetreden na beschuldigingen van seksueel misbruik

30 juli 2018

13u44

Bron: Belga 2 De Australische aartsbisschop Philip Wilson, wereldwijd de hoogste katholieke geestelijke die veroordeeld werd wegens het verdoezelen van kindermisbruik, heeft ontslag genomen. Paus Franciscus heeft zijn ontslag aanvaard. Dat deelde het Vaticaan vandaag mee.

De aartsbisschop van de grootstad Adelaide was begin juli wegens een doofpotaffaire rond de beschuldigingen van het misbruik van twee misdienaars in de jaren zeventig tegen een andere geestelijke tot twaalf maanden huisarrest veroordeeld. Hij is tegen het vonnis in beroep gegaan. De 67-jarige aartsbisschop wilde toen echter van geen aftreden weten.

De zaak-Wilson haalt in Australië en elders al langer de krantenkoppen. Zelfs de Australische regeringsleider Malcolm Turnbull had zich met de zaak bemoeid en de paus opgeroepen de geestelijke te ontslaan. "Ik ben tevreden over het aftreden van Philip Wilson als aartsbisschop van Adelaide, een laat antwoord op de vele oproepen, de mijne inbegrepen, om hem te ontslaan. Er is geen belangrijker verantwoordelijkheid voor maatschappelijke en religieuze verantwoordelijken dan de bescherming van kinderen", zei Turnbull in een verklaring.