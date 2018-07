Australisch project brengt 250 koloniale bloedbaden in kaart KVE

27 juli 2018

08u49

Bron: Belga 2 Een historisch project in Australië, om moordpartijen op inheemsen of Aboriginals in de koloniale periode in kaart te brengen, heeft meer dan 250 locaties geïdentificeerd. Dat maakten onderzoekers vandaag bekend.

De 'Colonial Frontier Massacres Map' verzamelt alle bevestigde moorden op de inheemse bevolking van 1788, toen de Britten voor het eerst arriveerden, tot 1930. Er werden strikte criteria in acht genomen voor bewijzen. Ongeveer 6.200 Aboriginals kwamen in die periode om, naast bijna 100 kolonisten, bij de in totaal 250 bloedbaden die in kaart zijn gebracht, blijkt uit het tweede deel van de studie, die vandaag werd publiek gemaakt.

Op de kaart staan tien bloedbaden waar geen Aboriginals het slachtoffer van werden, wel Aziaten of Europeanen. Volgens de onderzoekers zullen aan het einde van de studie mogelijk meer dan vijfhonderd locaties in kaart gebracht zijn, dankzij een massa aan bewijzen die lokale gemeenschappen aanleveren.

Australië tekende zeer weinig op van de geschiedenis van de oorlogen aan de kolonisatiegrens tussen Aboriginals en blanke kolonisten. Het land ontbreekt ook bijvoorbeeld een nationaal monument om de koloniale moorden op Aboriginals te herdenken.

Gewelddadige kolonisatie

Professor geschiedenis Lyndall Ryan van de Universiteit van Newcastle, die het project vorig jaar opstartte, zegt dat het project helpt te bepalen hoe gewelddadig de Australische kolonisatie wel was. "De meest Australiërs zijn opgevoed met het idee dat de kolonisatie van Australië in het algemeen vreedzaam verliep. Deze kaart toont het tegenovergestelde."

Volgens Ryan kwamen de slachtpartijen meer voor dan ze had gedacht. "Ik was verrast hoezeer ze bleven voortduren." Alle vroege bloedbaden in Australië gebeurden onder leiding van overheidsfunctionarissen, blijkt uit de studie. Er werden wapens als zwaarden, pistolen, musketten, bajonetten, kanonnen, karabijnen, geweren en strychnine-gif gebruikt. Aboriginals van hun kant gebruikten speren, knuppels en bijlen.

Ryan zei dat ze ervan uitging dat ze meer dan tweehonderd slachtpartijen zou vinden toen ze aan het project begon. Ze stond eerst sceptisch tegenover verhalen over slachtpartijen. "Maar ik realiseer me nu dat het verhaal veel gecompliceerder is, dat de slachtpartijen zeer algemeen waren, en dat er veel meer waren dan ik me had voorgesteld."

