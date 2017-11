Australisch parlementslid stapt op wegens onduidelijkheid over dubbele nationaliteit LVA

De Australische parlementariër John Alexander heeft vandaag aangekondigd dat hij opstapt omdat hij "waarschijnlijk een dubbele nationaliteit heeft". Volgens de Australische grondwet mogen burgers van andere landen geen politiek ambt uitoefenen.

Alexander's vader is geboren in het Verenigd Koninkrijk. Aangezien zijn vader waarschijnlijk nooit zijn nationaliteit officieel heeft verworpen, heeft Alexander ook de Britse nationaliteit door afstamming en kan hij zijn politiek ambt niet langer uitoefenen.

"Mijn recht te zetelen in het parlement berust uitsluitend op mijn overtuiging dat ik helemaal Australisch ben", zei de rechtsliberale politicus aan de pers in Sydney. "Ik kan deze overtuiging, waaraan ik al 66 jaar vasthoud, niet langer verdedigen. Het is mijn plicht op te stappen." Alexander had de Britse bevolkingsdienst om informatie gevraagd, maar het is niet duidelijk hij een antwoord kreeg.

Het is al het tweede parlementslid uit de conservatieve coalitie van premier Turnbull dat moet opstappen om redenen van dubbele nationaliteit. Vorige maand besliste het hoogste gerechtshof van Australië dat vicepremier Barnaby Joyce uit zijn ambt ontheven moest worden omdat hij ook de Nieuw-Zeelandse nationaliteit had toen hij vorig jaar werd verkozen.