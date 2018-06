Australisch koppel stort te pletter bij nemen van selfie in Portugal

12 juni 2018

Een Australisch stel is in Portugal omgekomen nadat het van een muur, die uitstak boven het strand van de plaats Ericeira, is gevallen. Vermoedelijk wilden de toeristen een selfie nemen, zeiden de Portugese hulpdiensten. De twee Australiërs waren rond de dertig jaar oud.