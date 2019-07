Australisch koppel drinkt acht jaar lang gerecycleerd afvalwater door fout in leidingen kg

31 juli 2019

23u11

Bron: ABC News 0 Een koppel uit Mawson Lakes, één van de buitenwijken van het Australische Adelaide, heeft zonder het te weten jarenlang ‘gerecycleerd’ water gebruikt, een gereinigde mix van rioolwater, neerslag en afvalwater. Het water werd naar hun woning geleid door een fout in de leidingen.

Normaal wordt zo’n gerecycleerd water in Mawson Lakes enkel gebruikt om de auto te wassen of de planten water te geven. Het water is namelijk afkomstig uit niet zo appetijtelijke bronnen: rioleringswater, grijs water (afvalwater uit huishoudens of kantoren) en neerslag. Het water wordt grondig gereinigd, maar wordt in de regio niet gebruikt als drinkwater.



Dat draaide anders uit voor het koppel uit Mawson Lakes, dat niet bij naam wordt genoemd. Bij hen liep het gerecycleerde water al acht jaar lang uit de kraan: ze wasten zich ermee, kookten ermee en dronken het. Het euvel werd eind vorig jaar al ontdekt, tijdens een routine-onderhoud van de leidingen, maar het duurde nog tot vandaag tot de lokale watermaatschappij SA Water het bericht officieel bevestigde, meldt ABC News.



Hoe de fout kon gebeuren, is niet helemaal duidelijk. Wanneer het huis in 2010 aan het waternetwerk werd aangesloten, werd om de een of andere reden niet het drinkwater aangesloten, maar het gerecycleerd water. “Onze onmiddellijke bezorgdheid was voor de bewoners in het huishouden, dus we hebben snel gereageerd om de aansluitingen te herstellen”, zegt SA Water in een verklaring.

Geur

Volgens een woordvoerder van de watermaatschappij zou het gerecycleerd water niet geschikt zijn om te drinken, maar geen onmiddellijke gezondheidsgevaren inhouden. Het ziet er vooral anders uit dan drinkwater en kan een aparte geur hebben.



“Het is afvalwater. Het wordt behandeld volgens een strenge standaard en naar verluidt is het water één behandeling verwijderd van gebruiksdoeleinden zoals consumptie, maar dat doen we niet in Zuid-Australië”, zei de woordvoerder aan ABC Radio.



Alle bewoners in de buurt krijgen overigens gratis de mogelijkheid om hun waterleidingen te laten controleren.