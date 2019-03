Australisch hotel geeft Aboriginals slechtere kamers mvdb

08 maart 2019

21u51

Bron: BBC - ABC 0 Een hotel in de afgelegen Australische plaats Alice Springs wordt ervan beschuldigd gasten van Aboriginal-afkomst stelselmatig te discrimineren door hen slechtere kamers te geven. Het personeeel van het hotel van de Ibis Styles-keten zou in juni hierover een richtlijn van de directie hebben gevolgd, meldt de Australische zender ABC. De Franse multinational AccorHotels, het moederbedrijf van Ibis, heeft een onderzoek ingesteld en gaat maatregelen treffen.

Aboriginals zijn de afstammelingen van de oorspronkelijke bewoners van Australië. Gasten van Aboriginal-afkomst betaalden dezelfde prijs als andere (voornamelijk blanke en Aziatische) gasten, maar kregen beduidend slechtere kamers met minder comfort. In een eerste reactie zegt Accor dat de praktijk volledig indruist tegen de waarden van het bedrijf, luidt het in een reactie aan de BBC.

Indien een Aboriginal wenste te overnachten in het Ibis Styles Alice Spring Oasis, had hij/zij de keuze uit slechts zes voorbehouden kamers. De bedden van de kamers 85 tot en met 90 kregen slechter linnen dan de andere kamers. De directie van het hotel beschouwde de zes kamers als ‘community rooms’ bedoeld voor ‘datgene dat uit de communities komt’. Dit is plaatselijk jargon voor Aboriginals die veelal in armoedige behuizingen in woestijngebied buiten de steden wonen.

“Standaard praktijk”

Volgens een klokkenluider die ABC inlichtte, is zulke praktijk “honderden keren” toegepast. “Het was echt standaard.” Omroep ABC nam de proef op de som en huurde enkele inheemse Australiërs in. En ook zij kregen slechtere kamers toegewezen. Op de handdoeken en lakens waren duidelijk vlekken merkbaar. Een inheemse hotelgast trof glasscherven aan op het terras. De gast van nummer 86 vond dan weer kippenbotten aan de badkamer. De inheemse hotelgasten kregen achteraf gewoon de volle pot van 129 Australische dollar (80 euro) aangerekend.

De Australische minister voor Inheemse Zaken Nigel Scullion noemt het incident “zeer zorgwekkend”. Ook hij eist maatregelen.