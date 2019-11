Australisch hooggerechtshof behandelt ultiem beroep van pedofiele kardinaal Pell IB

13 november 2019

01u38

Bron: BBC, Belga, ANP 0 De hoogste gerechtsinstantie in Australië, het High Court, zal het ultieme beroep van de Australische kardinaal George Pell tegen zijn veroordeling voor pedofilie niet van tevoren al afwijzen maar het behandelen. Dat maakte het High Court vandaag bekend.

Het cassatieverzoek wordt op zijn vroegst in maart 2020 inhoudelijk behandeld, laat een woordvoerder van de rechtbank weten.

De 78-jarige Pell had in maart dit jaar zes jaar cel gekregen wegens seksueel misbruik van twee koorknapen in een kathedraal in Melbourne in de jaren negentig. Hij was daartegen al in beroep gegaan, maar in augustus verwierp het Hooggerechtshof van Victoria dat. De voormalige aartsbisschop van Melbourne en Sydney was ook schatbewaarder van het Vaticaan.

Pell heeft steeds zijn onschuld staande gehouden. Doordat het High Court zijn beroep in behandeling neemt, kan Pell opnieuw hopen op de vrijspraak.