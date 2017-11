Australisch heterokoppel dat beloofde te gaan scheiden bij legalisering homohuwelijk, krijgt 'hulp' aangeboden van echtscheidingsadvocaat IB

Bron: news.com.au, thinkpink.co.uk, citynews.com.au 0 rv Sarah en Nick Jensen beloofden te gaan scheiden zodra het huwelijk in Australië ook voor mensen van hetzelfde geslacht zou worden opengesteld. Een zeer religieus heterokoppel dat al in 2015 publiekelijk beloofde te zullen scheiden als Australiërs zich voor het homohuwelijk zouden uitspreken, heeft pro bono hulp aangeboden gekregen van een echtscheidingsadvocaat. Deze week stemde 62% van de bevolking voor het openstellen van het huwelijk voor mensen van hetzelfde geslacht.

Deze week stemden de Australiërs in een historische briefstemming massaal voor het homohuwelijk. Dat was tegen de verwachtingen in van Nick en Sarah Jensen, een echtpaar uit Canberra, dat al in 2015 aan de natie beloofde om te zullen gaan scheiden op het moment dat de regering het huwelijk ook voor mensen van hetzelfde geslacht zou openstellen. “Mijn vrouw en ik hebben net ons tienjarig huwelijksjubileum achter de rug, maar het kan zijn dat we later dit jaar gaan scheiden”, schreef Jensen in de Canberra City News.

Spare a thought for Nick and Sarah Jensen who now have to plan their divorce. And so close to Christmas. 😘 pic.twitter.com/o7uiHpk3Wk AMCT(@ AngeMaryClaire) link

Na de scheiding wil het stel, dat nog steeds dolverliefd is en zelfs nog meer kinderen samen wil, wel nog gewoon samen blijven. Ze kunnen alleen om religieuze redenen niet verkroppen dat het huwelijk voor mensen van hetzelfde geslacht wordt opengesteld. “Hopelijk, als God het wil, blijven we nog zeker vijftig jaar bij elkaar en krijgen we nog meer kinderen. We zullen elkaar ook gewoon man en vrouw blijven noemen, aangezien we ons dan nog steeds zullen beschouwen als getrouwd voor de kerk en voor God”, zegt Jensen.

"Jezus haat scheidingen"

Nu het er naar uit ziet dat het homohuwelijk binnen een paar weken een feit is in Australië, vragen veel mensen zich af of de Jensens zich aan hun belofte zullen houden. Een echtscheidingsadvocaat uit Sydney heeft in ieder geval al gratis zijn diensten aangeboden aan het koppel. “Ons bedrijf verricht veel pro bono werk in de holebi- en transgemeenschap. Hulp bieden aan Nick en Sarah is in mijn optiek een goede manier om ook andere gemeenschappen te helpen. Want eerlijk is eerlijk, ze zullen het nodig hebben. Jezus haat scheidingen.”

De Jensens hebben zelf nog niet publiekelijk gereageerd op de vraag over de toekomst van hun huwelijk. Al is het voor de Australische wet niet mogelijk om te scheiden wanneer het stel de intentie heeft om nog gewoon met elkaar verder te gaan: ze zouden minstens twaalf maanden uit elkaar moeten gaan en moeten kunnen aantonen dat de relatie onherstelbaar beschadigd is. Als ze de scheiding doorzetten, belooft het dus nog een interessante zaak te worden.

Inmiddels hebben al meer dan honderdduizend mensen zich aangemeld voor het Facebookevenement ‘Celebrating Nick and Sarah Jensen’s Divorce’.