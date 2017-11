Australiërs stemmen massaal voor homohuwelijk IB

Bron: news.com.au, The Guardian, Reuters 0 EPA Voorstanders wachten in Melbourne de uitslag af. Met een overweldigende meerderheid hebben de Australiërs in een historische stemming ervoor gekozen om het homohuwelijk wettelijk te maken. Bij de stemming per brief, waarbij meer dan driekwart van de bevolking haar stem uitbracht, stemde 61.6% van de bevolking voor, terwijl 38.4% tegen stemde.

De uitkomst van de stemming is niet bindend, maar de Australische regering had van tevoren al toegezegd een wetsvoorstel voor invoering van het homohuwelijk naar het parlement te sturen als kiezers hun steun zouden uitspreken: een cruciale stap in de legalisering van het homohuwelijk.

In slechts 17 van de 150 districten werd tegen het homohuwelijk gestemd.

Indien ook het parlement voorstemt, zal Australië het 26e land ter wereld worden waar mensen van hetzelfde geslacht in het huwelijk mogen treden.

EPA Een kind blaast bellen in Melbourne.

EPA Voorstanders wachten de uitslag af in Melbourne.