Australiërs leveren 51.000 illegale vuurwapens in 07u13

Bron: ANP 0 AFP Hoofdinspecteur Wayne Hoffman van Sydney tijdens een persconferentie in augustus. Inwoners van Australië hebben sinds juli van dit jaar 51.000 illegale vuurwapens vrijwillig ingeleverd bij de overheid. Volgens minister-president Malcolm Turnbull is dat een kleine 20 procent van alle naar schatting 260.000 stuks die in het land in omloop zouden zijn.

Vandaag eindigde een amnestieperiode van drie maanden waarin Australiërs straffeloos illegale wapens konden inleveren. Onder de ingeleverde wapens bevonden zich veel historische exemplaren, maar ook een raketwerper en een zelfgemaakt machinegeweer. De actie werd gehouden omdat enkele wapens de afgelopen jaren gebruikt zijn bij door IS-geïnspireerde aanslagen in het land.

Australië kent een strenge wapenwet. Die wet werd ingesteld na een bloedige schietpartij in 1996 in Tasmanië waarbij 35 doden vielen. Volgens Turnbull is het daarom vrijwel uitgesloten dat het land een drama zou meemaken zoals deze week in het Amerikaanse Las Vegas. Daar schoot Stephen Paddock met tientallen automatische vuurwapens 58 mensen dood en verwondde er honderden.