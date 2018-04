Australiërs kampen met epidemie van 'vleesetende zweer' TK

Bron: ANP 12 Een vleesetende zweer verspreidt zich zo snel in de Australische deelstaat Victoria dat wordt gesproken over een epidemie. In een artikel in de Medical Journal of Australia zeggen deskundigen dat het aantal gevallen van de Buruli-ulcer toeneemt, maar dat onduidelijk is waarom dat alleen in Victoria gebeurt. In andere deelstaten van Australië zijn geen gevallen gemeld.

In 2016 kregen 182 mensen in Victoria de zweer, wat al 72 procent meer was dan ooit tevoren. Vorig jaar steeg dat aantal tot 236. De aandoening komt al langer in de deelstaat voor, maar het is onbekend hoe de zweer zich verspreidt. Dat maakt het erg moeilijk om de epidemie te bestrijden. Sommige deskundigen denken dat de aandoening kan worden overgebracht door muggen of buidelratten, anderen denken dan weer dat het verspreid wordt door waterbronnen.

De Buruli-ulcus begint meestal als een plekje op de huid die lijkt op een insectenbeet. Daarna gaat de infectie naar de vetlaag tussen de huid en de spieren, waar het de toxine mycolactone afgeeft. Die 'vreet' het weefsel weg voordat het uiteindelijk als een zweer weer naar de huid komt, wat uiterst pijnlijk kan zijn. De bacterie is verwant aan degene die tuberculose en lepra veroorzaken, maar verder is er weinig over bekend. In de meeste gevallen kan de aandoening behandeld worden met antibiotica. In sommige gevallen moet de zweer operatief verwijderd worden.

