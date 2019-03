Australiërs brengen emotionele ‘haka’ voor de slachtoffers van de aanslag in Christchurch SDA

17 maart 2019

09u49

Bron: Storyful, Social 16

In het Australische Surfers Paradise kwam een grote groep mensen samen voor een bijzonder eerbetoon aan de slachtoffers van de aanslagen in Christchurch. Ze brachten er een traditionele dans, de haka, die kenmerkend is voor de Maori. Het begon als een Facebookevenement dat opriep tot de bijeenkomst, een grote groep mensen kwam kijken of meedoen.

Ondertussen is het aantal dodelijke slachtoffers van de aanslagen gestegen tot 50 mensen. Er zijn nog 12 anderen in levensgevaar.