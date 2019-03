Australiër verliest rechtszaak om winden latende baas Marlies van Leeuwen

29 maart 2019

10u03

Bron: AD.nl 0 Een ingenieur heeft vandaag in Australië een rechtszaak verloren tegen zijn voormalige baas. De man beschuldigde de chef ervan opzettelijk stinkende scheten te laten in zijn kantoor om hem te pesten. Het gerechtshof in de staat Victoria oordeelde dat zelfs als de baas van de man een flatulente man zou zijn, het nog niet bewezen is dat hij met opzet de winden liet.

De 56-jarige man eiste 1,1 miljoen euro schadevergoeding van zijn voormalige werkgever, Construction Engineering. David Hingst vertelde aan de rechter dat hij, om de vele scheten van zijn teamleider Greg Short te ontlopen, expres naar een ander kantoortje was verhuisd. Maar Short liep alsnog geregeld de kleine, raamloze werkplek binnen en liet dan een wind. Dat deed hij volgens Hingst met opzet, omdat ‘meneer Short dat erg grappig vond’. Een procedé dat herhaaldelijk tot zelfs dagelijks voorkwam. “Soms zelfs tot zes keer op een dag”, aldus Hingst.

Stinky

Hingst bespoot Short met deodorant en noemde hem ‘mister Stinky’. Hij beschuldigde zijn voormalige baas er bovendien van hem te treiteren. Ook zou hij grove taal gebruiken aan de telefoon. Short vertelde de rechter dat hij zich niet kan herinneren dat hij winderige momenten had in het kantoortje van Hingst. “Maar het zou zomaar kunnen dat ik het misschien een of twee keer heb laten gaan.”



Een lagere rechter had Hingst eerder al in het ongelijk gesteld, maar daar liet de ingenieur het niet bij zitten. Vandaag oordeelde de rechtbank ook in hoger beroep dat er onvoldoende bewijs was dat Short, winderig of niet, een pestkop is. Hingst, die tussen mei 2008 en april 2009 bij het bedrijf werkte, heeft aangekondigd in cassatie te gaan.