Australiër ter dood veroordeeld in China voor smokkelen van drugs HLA

13 juni 2020

10u57

Bron: Belga 3 In China is een Australiër ter dood veroordeeld voor het smokkelen van drugs. Dat heeft de volksrechtbank van Guangzhou beslist. Cam Gillespie werd volgens de Chinese media in 2013 opgepakt met meer dan 7,5 kilogram methamfetamine in zijn bagage toen hij op het vliegtuig wilde stappen in de Chinese stad Guangzhou. De rechtbank heeft ook beslist dat zijn persoonlijke bezittingen allemaal in beslag worden genomen.

Australië liet zaterdag weten consulaire bijstand te bieden, maar dat het door de coronamaatregelen moeilijk is om in contact te komen met gedetineerden. "We zijn zeer verdrietig door het vonnis in deze zaak", zei een woordvoerder van het Australische ministerie van Buitenlandse Zaken. "Australië is tegen de doodstraf voor alle mensen in alle omstandigheden."

Veroordeelde drugssmokkelaars krijgen in China lange celstraffen of zelfs de doodstraf. In het verleden werden al verschillende buitenlanders geëxecuteerd in het land vanwege drugsfeiten, onder wie een Japanner in 2014, een Filipijnse in 2013 en een Brit in 2009. Vorig jaar veroordeelde China ook nog twee Canadezen tot de doodstraf voor drugsgerelateerde feiten, kort nadat in Vancouver Huawei-topvrouw Meng Wanzhou werd opgepakt. De arrestatie van de twee Canadezen werd dan ook gezien als een vergeldingsmaatregel voor de gerechtelijke stappen tegen Meng. Een andere Canadees kreeg na een onverwachte nieuwe rechtszaak de doodstraf, omdat de rechter vond dat zijn celstraf van 15 jaar niet voldoende streng was.

Gespannen relatie

China is de belangrijkste handelspartner van Australië, maar de relatie tussen beide landen heeft de afgelopen jaren een stevige deuk gekregen. Onlangs nog liep de spanning op nadat Canberra een onafhankelijk onderzoek vroeg naar de aanpak van Peking van de coronacrisis. Daarop beperkte China de invoer van Australisch rundsvlees, legde het land invoerheffingen op Australische gerst op en publiceerde het een reiswaarschuwing over Australië vanwege het anti-Aziatisch racisme gelinkt aan het coronavirus. Premier Scott Morrisson noemde de beschuldigingen "onzin" en gaf aan niet te zullen toegeven aan "bedreigingen".

China wordt beschouwd als het land dat wereldwijd het meeste executies uitvoert. Het aantal terechtstellingen en doodstraffen is er staatsgeheim, maar er wordt aangenomen dat het er jaarlijks duizenden zijn.