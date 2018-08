Australiër overleeft lijdensweg van zeven dagen op ijskoude berg door een put te graven

Annick Wellens

03 augustus 2018

11u04

Bron: BBC News 0 Een Australische bergklimmer bracht zeven dagen door in de vrieskou op de top van een berg in Nieuw-Zeeland. Wonder boven wonder overleefde hij zijn avontuur, eentje dat zelfs Bear Grylls hem niet voordeed. De man had slechts enkele “lichte vrieswonden” omdat hij zichzelf had ingegraven.

Wanneer de 29-jarige Terry Harch niet terugkwam van zijn wandeling in het Nationaal park Mount Aspiring in Wanaka, sloegen vrienden en familie alarm. Al snel werd een reddingsoperatie op poten gezet, maar die verliep niet van een leien dakje. De bergen in Nieuw-Zeeland werden immers geplaagd door felle rukwinden (van zestig kilometer per uur) en onweersbuien, wat het moeilijk maakte om de man te bereiken. Om zijn kans op overleven groter te maken, groef de Australiër een diepe put in de sneeuw. Dat zou zijn schuilplaats worden waar hij zeven dagen in zijn eentje doorbracht, zonder een slaapzak, fornuis of eten.

Persoonlijk trackingapparaat

Zelfs nadat Terry Harch een noodsignaal uitstuurde met zijn exacte locatie– dat deed hij via het trackingapparaat dat hij met zich meedroeg – duurde het nog twee dagen voordat reddingwerkers hem vonden omwille van de slechte weersomstandigheden. Eenmaal ze hem vonden, was zijn lange lijdensweg nog niet voorbij. Omdat het te winderig was, brachten hulpverleners op ski’s hem voedsel en de nodige medische middelen om nog een dag ter plaatse te overleven.

Militaire opleiding

Vandaag (15.35 uur lokale tijd) profiteerden de reddingswerkers van het kortstondige mooie weer en haalden ze Harch naar beneden. Hij had slechts enkele lichte vrieswonden en kon zelfs nog naar de helikopter zwaaien. “Buitengewoon”, vonden de reddingswerkers dat. Al verklaart zijn militaire achtergrond het een en het ander. De Australiër is soldaat en was op vakantie in Nieuw-Zeeland, maar deugd hebben die paar dagen ertussenuit waarschijnlijk niet gedaan.