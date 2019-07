Exclusief voor abonnees Australiër komt naar België met Tantracursussen, ex-cursisten getuigen over controversiële 'sekslessen’ Irene de Zwaan en Anneke Stoffelen

27 juli 2019

18u39

Bron: de Volkskrant 0 Ze gingen naar The New Tantra voor seksuele bevrijding en persoonlijke groei. Maar wat er gebeurde tijdens de weekenden met tantraleider Alex Vartman (52), had veel weg van seksueel misbruik. De Australiër komt ook naar België met Tantracursussen, vijf ex-cursisten getuigen over de controversiële ‘sekslessen’.

“Alex wil je zien.” Met bonzend hart verlaat Lily, een knappe vrouw met felgroene ogen, de zaal waar studenten in opperste concentratie bezig zijn met een meditatieoefening. Het is ochtend, het cursusweekend is net begonnen. Door de gangen van het spirituele centrum in het Nederlandse Havelte dwaalt ze achter assistent Thomas aan.

