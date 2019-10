Australiër (74) die onterecht levenslang kreeg incasseert ruim 4 miljoen euro schadevergoeding SVM

14 oktober 2019

10u36

Een Australiër die bijna twee decennia onterecht in de gevangenis gezeten heeft, krijgt een schadevergoeding van ruim 7 miljoen Australische dollar (omgerekend zo'n 4,3 miljoen euro). De inmiddels 74-jarige David Eastman wilde eigenlijk 11 miljoen euro schadevergoeding, nadat hij vorig jaar 'niet-schuldig' bevonden werd tijdens een nieuw proces over de moord op politieagent Colin Winchester.

Winchester werd in 1989 doodgeschoten toen hij uit zijn auto stapte. In 1995 kreeg Eastman daarvoor levenslang, maar die veroordeling werd een aantal jaar geleden vernietigd na twijfels over het oorspronkelijke bewijs.

Eastman verloor tijdens zijn gevangenisstraf zijn moeder en zijn zussen. In de gevangenis was hij getuige van een moord en liep hij een oogletsel op nadat hij door een andere gevangene aangevallen werd. Eastmans advocaat liet weten dat hij “heel blij” is met het toegekende bedrag. “Hij heeft al ideeën wat hij met het geld wil doen”, klinkt het.