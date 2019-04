Australiër (56) die twaalf jaar onschuldig vastzat voor moord doodgereden in LA jv

19 april 2019

14u15

Bron: The West Australian 0 De 56-jarige Andrew Mallard is gisterochtend doodgereden terwijl hij in LA de straat overstak. De bestuurder pleegde vluchtmisdrijf. Mallard haalde in 2006 de wereldpers omdat hij twaalf jaar onschuldig had vastgezeten voor een moord die hij niet had begaan. Hij eiste ruim vier miljoen euro schadevergoeding van de Australische staat. Hij kreeg de helft.

In 1995 werd Andrew Mallard veroordeeld voor de moord die hij een jaar eerder in Perth zou hebben gepleegd op juwelierster Pamela Lawrence. Hij kampte in 1994 met psychische problemen en was verward. Maar in 2006 oordeelde het hooggerechtshof dat Mallard onschuldig was, nadat onder meer was gebleken dat de verdediging informatie was achtergehouden. Mallard kwam vrij na 12 jaar gevangenis.

“Gelukkig heeft hij nog dertien jaar vrijheid gekend na al die jaren onschuldig in de cel te hebben gezeten”, reageerde procureur-generaal John Quigley op de dood van Mallard. Quigley had zich destijds ingezet voor de vrijlating van Mallard.

Mallard trok zo’n 2 miljoen euro schadevergoeding van de Australische overheid en keerde terug naar zijn geboorteland, het Verenigd Koninkrijk. Hij was in Los Angeles op vakantie toen het noodlot toesloeg. Gisterochtend rond 1u30 werd hij aangereden op straat. De bestuurder reed gewoon door. Een passant probeerde Mallard nog te reanimeren, maar tevergeefs.

Het Australische gerecht vond nieuwe bewijzen om een andere verdachte, Simon Rochford, aan te klagen voor de moord op Lawrence. Maar het kwam nooit tot een proces. Rochford pleegde zelfmoord in zijn cel. Hij zat vast voor de moord op zijn vriendin, Brigitta Dickens.