Australië zwicht voor protest: meerdere asielzoekers van eiland Nauru gehaald voor medische verzorging kg

18 oktober 2018

11u45

Bron: Belga, Sydney Morning Herald 0 Onder sterke internationale druk hebben de Australische autoriteiten enkele migrantengezinnen, die onder dwang werden ondergebracht op het eiland Nauru, toelating gegeven om het land binnen te mogen voor een medische behandeling. Dat hebben hulporganisaties vandaag meegedeeld.

Officiële cijfers zijn niet vrijgegeven, maar volgens de krant Sydney Morning Herald media zouden op maandag vijftien asielzoekers het eiland verlaten hebben, terwijl nog enkele gezinnen volgden op woensdag en donderdag.



Sinds 2013 stuurt Australië asielzoekers onder dwang naar de eilandstaat Nauru en het tot Papoea-Nieuw-Guinea behorende eiland Manus. Nauru telt ongeveer 13.000 inwoners, en biedt daarnaast plaats aan ongeveer 900 vluchtelingen. Een deel van hen zit er al vijf jaar.

Internationale druk

Canberra heeft een verandering in zijn migratiebeleid tot dusver geweigerd. Premier Scott Morrison raakt steeds meer onder druk om een oplossing te vinden voor de asielzoekers omdat artsen en vluchtelingenorganisaties zich in toenemende mate zorgen maken over hun welzijn.

De mogelijkheid om asielzoekers naar het nabijgelegen Nieuw-Zeeland te brengen, wordt onderzocht, zolang kan worden gegarandeerd worden dat ze van daar niet naar Australië komen, klinkt het. Een overeenkomstig wetsontwerp uit 2016 zou in november door het parlement worden besproken.

Een delegatie van religieuze groeperingen spoorde minister van Immigratie David Coleman vandaag nog aan om de asielzoekers van Nauru naar Australië te verhuizen. "We moeten ze naar hier halen en zich laten vestigen in Australië of een ander geschikt land vinden dat hen opneemt", zei de Anglicaanse bisschop Philip Huggins.

