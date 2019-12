Australië zet leger in om bosbranden in de buurt van Sydney te bestrijden

27 december 2019

Bron: Belga

In Australië wordt het leger ingezet om de brandweer bij te staan in de strijd tegen de enorme bosbranden in de buurt van Sydney. Dat heeft de Australische minister van Defensie bekendgemaakt.