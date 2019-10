Australië zet 354 ethische hackers in om sporen naar Théo Hayez te vinden Joeri Vlemings

11 oktober 2019

08u37

Bron: 10 Daily 2 Australië laat 354 ethische hackers los op twaalf onopgeloste verdwijningszaken, waaronder die van onze landgenoot Théo Hayez. Dat is een wereldprimeur. De Belgische tiener is sinds begin juni vermist. Zijn gsm-signaal werd voor het laatst opgevangen in Byron Bay.

De 18-jarige Théo Hayez was op vakantie in Australië, toen hij eind mei niet meer terugkeerde naar zijn hostel in Byron Bay in deelstaat New South Wales. Er werd meteen een grootschalige zoektocht opgezet. Ook honderden lokale bewoners zochten mee naar de verdwenen tiener, zelfs nadat de politie in juli de speurtocht officieel stopzette.

Nu gooien de Australiërs het dus over een heel nieuwe boeg. Op tien verschillende locaties gaan vandaag 354 zogenaamde “ethische” hackers aan het werk, op zoek naar nuttige informatie in twaalf verdwijningszaken, allemaal niet ouder dan twaalf jaar. Het gaat niet om hackers die zich bezighouden met criminele activiteiten zoals identiteitsdiefstal, maar om specialisten in het testen van beveiligingssystemen, die de maatschappij met hun expertise willen dienen.

Het inzetten van de hackers is een unieke methode die zelfs een wereldprimeur is. Ze zullen alleen naar informatie speuren die openbaar op het internet te vinden is. Hoofdlocatie is Canberra, waar het werk van de hackers live gestreamd wordt naar alle collega’s die tegelijkertijd bezig zijn in zowat alle grote steden: Sydney, Brisbane, Gold Coast, Sunshine Coast, Darwin, Perth, Adelaide, Melbourne en Perth.