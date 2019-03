Australië woest op Turkse president Erdogan na “roekeloze, kwetsende uitspraken” IB

20 maart 2019

04u10

Bron: Sydney Morning Herald, Belga, ANP 1 De Australische premier Scott Morrison heeft de uitspraken van de Turkse president Erdogan na de aanslag in Nieuw-Zeeland scherp veroordeeld en de excuses van de Turkse ambassadeur hierover niet aanvaard.

Erdogan verklaarde naar aanleiding van de aanslagen in Christchurch afgelopen week aan zijn aanhangers dat Australiërs die anti-moslim zijn, “net zoals hun grootvaders in een kist naar huis zullen keren” wanneer ze een stap op Turks grondgebied zouden zetten. Daarmee verwees hij naar de slag om Gallipoli in Turkije tijdens de Eerste Wereldoorlog in 1915, waarbij vele Australiërs en Nieuw-Zeelanders sneuvelden.

“Roekeloze, kwetsende uitspraken”

"Ik vind de uitspraken uitermate beledigend, erg kwetsend, maar ook zeer roekeloos en onbehulpzaam, gezien de gespannen situatie", verklaarde Morrison aan de Australische radiozender 2GB. “Ik vind dat het in dergelijke situaties de verantwoordelijkheid is, van alle leiders, om de gemoederen te bedaren, en ik wil met mijn reactie van vandaag de zaken niet doen escaleren”, aldus de eerste minister.

Morrison heeft de Turkse ambassadeur Korhan Karakoc al ontboden, maar heeft diens excuus niet aanvaard, maar eist dat Erdogan zijn uitspraken terugneemt. Op dit moment overweegt hij de ambassadeur het land uit te zetten. Morrison vindt bovendien dat Erdogan de beloftes van Kemal Ataturk, de grondlegger van het moderne Turkije, bezoedelt.

Eerder bekritiseerde Nieuw-Zeeland Erdogan al omdat hij beelden van de aanslag gebruikte bij een verkiezingsbijeenkomst.

“Turkije geviseerd vanaf 16.500 kilometer”

Erdogan beweerde eerder ook dat de vermoedelijke terrorist, een 28-jarige rechts-extremist uit Australië, met zijn terreuraanslag in Christchurch “van een afstand van 16.500 kilometer” Turkije viseerde.

Onder alle woorden die op de door Tarrant gebruikte wapens geschreven stonden, bevonden zich ook anti-Turkse boodschappen. En in het “manifest”, dat enkele minuten voor het bloedbad werd gepubliceerd en dat aan Tarrant wordt toegeschreven, wordt Turkije omschreven als een “buitenlandse, vijandige troepenmacht”. Tarrant zou daarnaast ook verschillende keren Turkije hebben bezocht.

Slag om Gallipoli

Bij de slag om Gallipoli sneuvelden duizenden Australische en Nieuw-Zeelandse soldaten. Beide landen maakten toen nog deel uit van het Britse Rijk en schrijven het ontstaan van het nationale bewustzijn in de twee naties toe aan de veldtocht.

Elk jaar reizen duizenden Nieuw-Zeelanders en Australiërs naar Turkije af naar aanleiding van de herdenking van de Gallipoli-veldtocht op 25 april. De Australische veiligheidsdiensten onderzoeken nu of het nog wel veilig is voor de honderden gegadigden van dit jaar om de reis naar Turkije te ondernemen.

