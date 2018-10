Australië wil nieuwe migranten uit grote steden bannen TTR

09 oktober 2018

09u19

Bron: Belga 1 Australië onderzoekt maatregelen om nieuwe migranten te dwingen voor enkele jaren in kleinere steden en landelijke gebieden te gaan wonen. Dat moet het mogelijk maken dichtslibbende metropolen zoals Sydney en Melbourne te ontlasten, zo heeft minister voor Stedelijke Infrastructuur en Bevolking Alan Tudge vandaag gezegd voor een denktank.

Grote delen van het Australische binnenland zijn dunbevolkt. Toch groeit de bevolking van 25 miljoen inwoners jaarlijks met 1,6 procent aan. De drie grote steden Melbourne, Sydney en Brisbane zijn verantwoordelijk voor 70 procent van die groei, zo blijkt uit cijfers van het Australische Bureau voor Statistiek. Melbourne kent met 2,7 procent de snelst aanwassende bevolking, voor Brisbane en Sydney met telkens 2 procent. De groei wordt aangewakkerd door een sterke immigratie. Nieuwkomers vestigen zich vooral in de grote steden.

Een en ander verhoogt de druk op de infrastructuur van die steden. Files en dergelijke kosten de economie nu al jaarlijks 25 miljard Australische dollar, omgerekend zo'n 15,3 miljard euro. Bij ongewijzigd beleid zal dat prijskaartje tegen 2030 oplopen tot 40 miljard Australische dollar, aldus minister Tudge. "Dit is een ernstige uitdaging voor de gezinnen en een grote economische uitdaging voor de natie", luidde het.

Kritiek

Volgens Tudge werkt de regering aan maatregelen zodat nieuwe migranten naar dunner bevolkte gebieden zouden trekken waar ze minstens vijf jaar zouden moeten blijven. De bevolking van staten zoals Zuid-Australië "is nauwelijks gegroeid. Ze schreeuwen er om bijkomende mensen", aldus de minister. Hij preciseerde niet hoe nieuwkomers zouden worden gedwongen om in die regio's te gaan wonen.

Er is al kritiek gekomen op de aankondiging van Tudge. "Het idee dat je mensen gewoon verspreidt buiten de grote steden, zeker als er in die gebieden niet genoeg arbeidsmogelijkheden zijn, is onvoldoende om die dichtslibbende steden te ontlasten", aldus een woordvoerder van oppositiepartij Labor. Volgens hem is een "veel meer weloverwogen benadering" nodig om de druk op de infrastructuur te verlagen.