Australië vreest voor extreme bosbranden AV

24 augustus 2018

17u35

Bron: Gizmodo 0 Terwijl de Verenigde Staten worstelen met één van de zwaarste bosbrandseizoenen ooit, moet de zomer in Australië nog zijn aantocht maken. Toch wordt er in het land al gevreesd voor extreem zware bosbranden.

Sinds begin augustus woedden er bosbranden in Queensland en New South Wales in Australië. Dat is erg uitzonderlijk aangezien het daar momenteel winter is. In het land is het echter al lange tijd ongewoon droog en warm. Daardoor zijn er nu al heel wat branden in het land. Het vuur kan ontstaan door één enkele blikseminslag, maar soms wordt de brand ook door de mens veroorzaakt.

Volgens Greg Mullines, brandweercommissaris van New South Wales, steken lokale boeren vaak kleine vuurtjes aan om onkruid of struikgewas te verbranden en soms loopt dat wel eens uit de hand. Ook het 'fire management plan' verloopt dit jaar niet zoals verwacht. Normaal worden er kleine, gecontroleerde bosbranden gestart om zo te vermijden dat de plekken in de lente of zomer meteen in brand schieten en een gigantische vuurhaard creëren. "Enkele van de branden die nu woedden, ontstonden door die gecontroleerde branden.", aldus Mullins.

Ongerustheid

Omdat er nu zelfs in de winter bosbranden woeden, zijn experts uiterst ongerust voor wat hen te wachten staat wanneer het lente en zomer wordt. "Het wordt een waanzinnig seizoen qua bosbranden", volgens ecoloog Bowman van de universiteit van Tasmanië. "Het is moeilijk om in te schatten hoe extreem het zal zijn."

Bowman en Mullins wezen beiden op de klimaatverandering als de belangrijkste bron van de langere en intensere bosbranden in de Verenigde Staten en Australië. "Dit is niet meer normaal. Het brandweerkorps kan dit niet aan", vertelt Mullins wanhopig.