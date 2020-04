Australië vraagt onafhankelijk onderzoek naar aanpak door WHO WDw

Bron: Belga 0 Australië heeft zondag een onafhankelijk onderzoek gevraagd naar de wereldwijde aanpak van de coronacrisis door de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO).

“Alleen een onafhankelijk rapport kan ons details geven over de oorsprong van het virus, hoe ermee om is gegaan en de transparantie waarmee de informatie is gedeeld”, verklaarde de Australische minister van Buitenlandse Zaken Marise Payne.

Payne benadrukt dat Australië ook een onderzoek eist naar hoe China de epidemie in Wuhan, de stad waar Covid-19 eind 2019 uitbrak, heeft aangepakt. De Australische minister zegt dat haar land zich aansluit bij de Verenigde Staten. President Donald Trump vindt dat de WHO verantwoordelijk is voor de vele sterfgevallen en te nauwe banden heeft met China. Hij besliste deze week om de betalingen van de VS aan de WHO stop te zetten.

Payne betwijfelt ook of de WHO zelf zo’n onafhankelijk onderzoek kan voeren. De Australische minister van Volksgezondheid Greg Hunt zegt zo’n onafhankelijk onderzoek te steunen.

In Australië zijn er 6.600 coronagevallen en 70 doden. Het was één van de eerste landen die reizigers uit China verbood het land binnen te komen.

