Australië verbiedt seks tussen ministers en medewerkers na schandaal rond vicepremier ep

16 februari 2018

08u23

Bron: anp 1 In de toch al fragiele regeringscoalitie in Australië zijn de gemoederen inmiddels hoog opgelopen. Vicepremier Barnaby Joyce weigert op te stappen na een affaire met een medewerkster. In plaats van het boetekleed aan te trekken, heeft Joyce juist premier Malcolm Turnbull bespot omdat die zijn gedrag scherp veroordeelde. De coalitie van Turnbull heeft maar met één zetel de meerderheid.

Turnbull kwam gisteren met een verbod op seksuele relaties tussen bewindslieden en hun directe medewerkers. Volgens de premier heeft Joyce een 'enorme beoordelingsfout' gemaakt door het aan te leggen met zijn woordvoerster, die nu zwanger is van de vicepremier. Joyce, een getrouwde man met vier kinderen, had familiewaardes juist vooropgesteld in zijn campagnes. Hij weigert echter te vertrekken en zegt veel steun van collega's te krijgen.

Bovendien kaatst hij de bal terug naar de premier. Volgens Joyce heeft premier Turnbull met zijn veroordelingen de coalitie nu alleen maar nog meer op scherp gezet.

Volgens de oppositie verkeert de regering momenteel in een crisis. "De premier en de vicepremier leven op voet van oorlog met elkaar en dat kan niet lang meer zo doorgaan", zei de leider van de grootste oppositiepartij.

Joyce is leider van de National Party in de centrumrechtse regering van Turnbull, die de Liberal Party leidt.