Australië treft maatregelen om koala te beschermen na bosbranden

08 december 2019

13u34

De Australische deelstaat Queensland neemt maatregelen ter bescherming van koala's, die zwaar zijn getroffen door de bosbranden die al wekenlang woeden. De regering van de noordoostelijke deelstaat meldde vandaag dat een gebied van 570.000 hectare wordt aangewezen als 'koala-prioriteitsgebied'.

De premier van Queensland, Annastacia Palaszczuk, zei tegen de krant Brisbane Times dat in het aangewezen gebied geen nieuwe activiteiten mogen worden begonnen die schadelijk zijn voor koala's. Ook komen er corridors om koala's veilig van het ene naar het andere gebied te laten trekken zonder dat de dieren daarbij wegen of woongebieden moeten doorkruisen.

Volgens natuurbeschermers zijn in de deelstaat New South Wales, die ten zuiden van Queensland ligt, sinds oktober zeker 350 koala's door bosbranden omgekomen. Het is niet bekend hoeveel koala's in die periode in Queensland zijn bezweken door de branden.